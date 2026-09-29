Cámara aprobó devolución del IVA de pañales y medicamentos y Quiroz alabó al PDG

La Cámara Baja aprobó ampliamente el proyecto que establece un mecanismo de compensación del pago del IVA de medicamentos y pañales, iniciativa que fue propuesta por el Partido de la Gente (PDG) y que fue el eje central del acuerdo mantenido con el Gobierno para aprobar la idea de legislar de la despachada megarreforma.

La bonificación, que será mensual y se calculará como el equivalente a un reembolso del impuesto, va dirigida a tres grupos pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Los grupos son tutores legales de niños y niñas de hasta 24 meses de edad; mayores de 65 años con condiciones de salud especificadas por reglamento; y personas con discapacidad mayores de 24 meses y menores de 65 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que padezcan dolencias determinadas.

La iniciativa ahora pasará a su segundo trámite constitucional en el Senado.

Quiroz: Con el PDG "hemos ido recorriendo caminos comunes"

Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, alabó al PDG, tienda con la que -afirmó- han "recorrido ciertos caminos comunes".

"Los partidos del oficialismo apoyaron al Partido de la Gente en este proyecto; no sólo por un tema de los acuerdos, sino que también porque es una ayuda que llega en un minuto especial, dado los cambios demográficos que estamos viviendo; y, además, tiene un buen diseño porque supone una bonificación, pero siempre contra el respaldo de haber adquirido y haber pagado el IVA", destacó.

"Con el PDG hemos ido recorriendo ciertos caminos comunes: en particular, voy a destacar la intervención que hizo el jefe de la bancada del PDG el día de ayer (lunes), Juan Marcelo Valenzuela, cuando rechazó la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores (Francisco Pérez Mackenna). Eso es una posición constructiva y propositiva que celebramos", expresó Quiroz.

En otro tema, le jefe de la billetera fiscal confirmó el ingreso de un proyecto al Senado con discusión inmediata, que busca extender hasta fin de año el beneficio de 100 mil pesos otorgado a taxistas, colectiveros y transportistas escolares para enfrentar el "bencinazo", que por ley termina este mes.

El Ejecutivo espera que la iniciativa sea votada este miércoles en la Cámara Alta y que pase a segundo trámite la semana siguiente en la Cámara Baja.