Ascenso: Curicó Unido frenó a Deportes Recoleta con un empate en los descuentos

Deportes Recoleta vio frenadas sus intenciones de meter presión en el liderato de la Liga de Ascenso luego de que Curicó Unido consiguiese un tardío 2-2 en el Estadio Municipal "Leonel Sánchez" por la octava fecha.

Pese al resultado, el encuentro comenzó favorable para la visita luego de que Leandro Benegas (14') abriese el marcador con un certero cabezazo. No obstante, Pedro Sánchez (31') alcanzó igualar el pleito antes del descanso.

En el complemento los dirigidos por Francisco Arrué siguieron buscando y cuando pareció que Carlos González (80') sellaba el triunfo, vino otra aparición del "Toro" Benegas (90+4') para el empate definitivo.

Si bien Recoleta escaló a la cima con 16 puntos, está a la espera del resultado que Cobreloa (15) obtenga en su visita a San Marcos de Arica este sábado. Por su parte, los "torteros" son duodécimos con 7 unidades y quedaron a 3 de entrar a la liguilla.

Para su siguiente enfrentamiento, los "textileros" recibirán a Deportes Antofagasta el 26 de abril, mientras que Curicó Unido hará frente como anfitrión a Deportes Puerto Montt el 25 del mencionado mes.