Ascenso: Deportes Copiapó luchó para llevarse un empate de local ante San Luis

Deportes Copiapó y San Luis de Quillota repartieron puntos tras empatar 1-1 en el "Luis Valenzuela Hermosilla", en el marco de la decimonovena fecha del Ascenso.

El conjunto "canario" golpeó primero a través de un cabezazo del mexicano Luis Madrigal (16'), quien aprovechó un centro de Sebastián Parada. No obstante, tras un gol anulado y un penal desestimado por el VAR, el local consiguió la paridad gracias a Manuel López (69').

Con este empate, San Luis se ubicó en la sexta posición de la tabla con 28 unidades, mientras que el "León de Atacama" se situó en el octavo puesto con 27 puntos, cerrando los cupos para entrar a la liguilla.