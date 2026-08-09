Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago7.2°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: Deportes Copiapó luchó para llevarse un empate de local ante San Luis

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Copiapó y San Luis de Quillota repartieron puntos tras empatar 1-1 en el "Luis Valenzuela Hermosilla", en el marco de la decimonovena fecha del Ascenso. 

El conjunto "canario" golpeó primero a través de un cabezazo del mexicano Luis Madrigal (16'), quien aprovechó un centro de Sebastián Parada. No obstante, tras un gol anulado y un penal desestimado por el VAR, el local consiguió la paridad gracias a Manuel López (69')

Con este empate, San Luis se ubicó en la sexta posición de la tabla con 28 unidades, mientras que el "León de Atacama" se situó en el octavo puesto con 27 puntos, cerrando los cupos para entrar a la liguilla.

contenido de servicio
Las + leídas