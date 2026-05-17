Ascenso: San Luis se acercó a zona de liguilla tras golear a Puerto Montt

San Luis aprovechó la localía en el "Lucio Fariña" de Quillota y goleó por 4-1 a Deportes Puerto Montt, sumando puntos valiosos para acercarse a la zona de liguilla en el Ascenso.

El cuadro canario sumó 16 puntos y quedó noveno, gracias a los goles de Luis Muñoz (28'), Nicolás Muñoz (36') y Gamal Plaza (72' y 90+1'); y el descuento fue de Luciano Vázquez para los salmoneros, que perdieron chance de tomar el liderato y quedaron con 22 unidades en el cuarto lugar.

Además, ambos elencos terminaron con 10 jugadores, por las expulsiones de Ariel Morales y Luis Madrigal, tras un fuerte intercambio de manotazos e intento de golpes en el primer tiempo.