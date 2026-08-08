Ascenso: Santiago Wanderers rescató un empate con San Marcos e igualó a Cobreloa en la cima

Santiago Wanderers y San Marcos de Arica igualaron 1-1 en el Estadio "Elías Figueroa Brander" por la fecha 19 de la Liga de Ascenso, resultado que dejó a los de Valparaíso como líderes momentáneos, a la espera de que Cobreloa juegue ante Deportes Iquique en esta jornada.

Después de un primer tiempo parejo, los anfitriones se vieron complicados con la expulsión del volante Leandro Navarro (50'). Ante esto, los "Bravos del Morro" no tardaron en golpear y Agustín Maidana (53') marcó el gol de la ventaja forastera.

No obstante, el trámite se equiparó sobre el final con la doble amarilla a Byron Tapia (80'). Apenas cuatro minutos después, Marcos Camarda aprovechó un penal para concretar el empate definitivo.

Con este resultado, Santiago Wanderers alcanzó las 33 unidades y se ubica en el liderato momentáneo de la tabla junto a Cobreloa, que enfrentará a Iquique en Calama.

Por su parte, San Marcos de Arica llegó a los 30 puntos para afianzarse en el tercer puesto.

En la próxima fecha, programada para el 12 de agosto, el "decano" visitará a Deportes Antofagasta, mientras que el cuadro "santo" recibirá a Unión San Felipe en el Estadio "Carlos Dittborn".