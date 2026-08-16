Basay y la increíble derrota de Rangers ante Magallanes: "No hay justificación"

Rangers estiró este sábado su maleficio en la Liga de Ascenso tras perder un partido increíble 3-2 ante Magallanes y sumar una fecha más sin poder ganar en el certamen donde marcha colista absoluto y con grandes posibilidades de descender.

Los piducanos se fueron al descanso ganando por 2-1 y en ventaja numérica por la expulsión de un futbolista en el cuadro carabelero (37'), que perdió a otro elemento por doble amonestación en el complemento (67').

Sin embargo, el "Manojito de Claveles" reaccionó en el epílogo para imponerse por 3-2, dejando atónico al técnico del conjunto talquino, Ivo Basay, que quedó casi sin palabras en conferencia de prensa.

"No he pensado en renunciar. Estamos demasiado en caliente. No encontramos justificación a lo que ocurrió en los últimos cinco minutos. Jamás he dejado de asumir", indicó el entrenador del elenco rojinegro.

El "Hueso", frustrado por el resultado, insistió en que "no tengo justificación. No hay explicación. Se van a dar hipótesis, pero habíamos sido ampliamente superiores. Estábamos arriba en el marcador. No se veía por dónde".

Con esta derrota, Rangers se estancó en el último puesto de la tabla con apenas seis puntos después de veinte fechas disputadas y con solo diez jornadas en juego, aun debe recortar más de una decena de unidades si no quiere bajar a Segunda División Profesional.