Rangers sufrió una dolorosa remontada de Magallanes y acumuló 20 partidos sin triunfos

Rangers sufrió una dolorosa remontada 3-2 ante Magallanes en el Estadio Bicentenario "Iván Azócar Bernales" por la fecha 21 de la Liga de Ascenso y sigue sin ganar en el torneo.

El duelo comenzó de forma favorable para el cuadro rojinegro, que logró abrir el marcador rápidamente a través de Junior Arias (2'), quien conectó un centro dentro del área, pero tan solo diez minutos más tarde Matías Fredes (10') anotó el tanto de la igualdad.

El exdelantero de Palestino anotó su doblete de penal en el minuto 23 y le devolvió la ventaja a los piducanos, hasta que en el minuto 26 el encuentro fue suspendido debido a la intensa lluvia en Talca.

En la reanudación del juego, la "Academia" sufrió la expulsión de dos jugadores: Claudio Meneses y Javier Quiroz. Pese a este duro golpe, los dirigidos por Miguel Ponce supieron dar vuelta al marcador con dos goles agónicos de Milton Alegre (88' y 90+3'). También se fue expulsado en los intantes finales, Alejandro Márquez en los locales.

Con este resultado, Rangers sigue en el último lugar de la tabla con tan solo seis puntos, a 10 de su antecesor, Deportes Santa Cruz, mientras que Magallanes escaló hasta el tercer lugar con 32 unidades.

El siguiente partido del cuadro rojinegro será de visita ante San Marcos el viernes 21 de agosto a las 20:30 horas, por su parte el cuadro albiceleste recibirá a Deportes Santa Cruz el sábado 22 de agosto a las 15:00 horas.