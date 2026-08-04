Cabezazo, puñetazos y patadas: El duro informe del clásico San Marcos-Iquique

El duro informe arbitral del empate 1-1 entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique detalló los graves incidentes ocurridos durante los minutos finales del clásico nortino disputado en el Estadio "Carlos Dittborn".

El árbitro Cristian Galaz consignó cuatro expulsiones, entre ellas las de jugadores acusados de propinar un cabezazo, golpes de puño y patadas durante el enfrentamiento colectivo que se produjo después del gol del conjunto local.

¿Por qué fue expulsado Eduar Barboza?

Deportes Iquique abrió el marcador mediante Brayan Garrido a los 55 minutos, mientras que Eduar Barboza consiguió la igualdad para San Marcos a los 90+4'.

Solo un minuto después de anotar, Barboza recibió la tarjeta roja por juego brusco grave. El informe señaló que, durante una disputa del balón, impactó con su codo el rostro de Simón Contreras, empleó fuerza excesiva y puso en peligro su integridad física.

La patada que el equipo arbitral detectó por televisión

El reporte añadió un hecho que los jueces no lograron advertir durante el encuentro. Tras revisar las imágenes televisivas, Galaz constató que el capitán de San Marcos, Camilo Rencoret, pateó a un adversario que se encontraba en el suelo a los 90+6'.

El jugador de Iquique se levantó e increpó a Rencoret, situación que, de acuerdo con el documento, dio origen al conflicto colectivo entre integrantes de ambos equipos.

"Este hecho no fue apreciado por el equipo arbitral durante el desarrollo del incidente y solo pudo ser advertido mediante la revisión posterior de las imágenes de televisión", explicó el reporte.

Cabezazo y reiterados golpes de puño

El arquero suplente de San Marcos, Rodrigo Saracho, fue expulsado a los 90+12' por ingresar de manera violenta al terreno de juego con el propósito de agredir a un rival.

Según la descripción arbitral, Saracho se abalanzó sobre un suplente de Deportes Iquique y le propinó "un cabezazo directo, seguido de reiterados golpes de puño en el pecho", acción que dio origen a una pelea entre ambos.

Dos jugadores de Iquique fueron expulsados por participar en la pelea

En el mismo minuto recibieron tarjeta roja los futbolistas de Deportes Iquique Agustín Venezia y Leonardo Troncoso.

Venezia fue acusado de confrontar violentamente a un adversario y darle un golpe con ambos puños en el pecho. La acción fue observada por el segundo árbitro asistente, Jorge González, quien informó lo ocurrido al juez principal.

Troncoso, en tanto, confrontó a un suplente de San Marcos y le propinó reiteradas patadas con fuerza excesiva. El reporte sostuvo que participó activamente en la pelea e intensificó el conflicto hasta ser controlado por sus compañeros y miembros de los cuerpos técnicos.

El acta también dejó constancia de que integrantes de ambas bancas ingresaron al terreno de juego para controlar a sus futbolistas y colaborar con el restablecimiento del orden.

El encuentro correspondiente a la fecha 18 del Ascenso terminó igualado 1-1 en el Estadio Carlos Dittborn, con cuatro tarjetas rojas consignadas en el informe oficial.