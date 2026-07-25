Cobreloa cumplió con sus deberes ante Santa Cruz y recuperó la cima del Ascenso

Santiago Wanderers le dejó tarea a Cobreloa y los loínos cumplieron su deber derrotando por 4-2 a Deportes Santa Cruz, alzándose nuevamente como únicos líderes de la Liga de Ascenso.

El cuadro nortino hizo pesar la localía en el estadio Zorros del Desierto y tomó la delantera por medio de Gustavo Gotti (22'). La visita respondió con un gol de Diego Arias (30'), pero Matías Tapia devolvió la ventaja para los calameños (33').

El elenco unionista empató nuevamente gracias a Icker Quiroz (61') y cuando parecía que el partido no tendría nuevas modificaciones en el marcador, aparecieron Rodolfo González (81') y Gustavo Gotti (84') para darle el triunfo a los zorros.

Con este resultado, el conjunto naranja se afianzó en el primer puesto con 32 puntos, tres más que el "Decano". Por su parte, el combinado de la Sexta Región se mantuvo penúltimo con doce unidades.

El próximo sábado a las 17:30 horas, Cobreloa visitará a Curicó Unido, mientras que Deportes Santa Cruz recibirá a Santiago Wanderers desde las 17:30 del domingo.