Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago7.2°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Cobreloa empató con Iquique y se mantuvo en la cima del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro loíno tiene solo un punto más que su escolta, Santiago Wanderers.

Cobreloa empató con Iquique y se mantuvo en la cima del Ascenso
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cobreloa cosechó un empate 1-1 ante Deportes Iquique este sábado en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y logró mantener su posición como único líder en la Liga de Ascenso.

Los goles llegaron en el segundo tiempo: Gustavo Gotti abrió la cuenta para los loínos (48'), y Bayron Barrera lo igualó para los Dragones Celestes (77').

Con el resultado, Cobreloa sumó 34 puntos y sigue como líder exclusivo, aunque solo con uno más que Santiago Wanderers, a cuatro de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, sus más cercanos perseguidores.

Iquique, en cambio, está decimotercero, con 18 puntos.

En la próxima fecha del Ascenso, Iquique enfrentará a Deportes Copiapó y Cobreloa visitará a Magallanes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada