Cobreloa empató con Iquique y se mantuvo en la cima del Ascenso
El cuadro loíno tiene solo un punto más que su escolta, Santiago Wanderers.
El cuadro loíno tiene solo un punto más que su escolta, Santiago Wanderers.
Cobreloa cosechó un empate 1-1 ante Deportes Iquique este sábado en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y logró mantener su posición como único líder en la Liga de Ascenso.
Los goles llegaron en el segundo tiempo: Gustavo Gotti abrió la cuenta para los loínos (48'), y Bayron Barrera lo igualó para los Dragones Celestes (77').
Con el resultado, Cobreloa sumó 34 puntos y sigue como líder exclusivo, aunque solo con uno más que Santiago Wanderers, a cuatro de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, sus más cercanos perseguidores.
Iquique, en cambio, está decimotercero, con 18 puntos.
En la próxima fecha del Ascenso, Iquique enfrentará a Deportes Copiapó y Cobreloa visitará a Magallanes.