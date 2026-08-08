Cobreloa empató con Iquique y se mantuvo en la cima del Ascenso

Cobreloa cosechó un empate 1-1 ante Deportes Iquique este sábado en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y logró mantener su posición como único líder en la Liga de Ascenso.

Los goles llegaron en el segundo tiempo: Gustavo Gotti abrió la cuenta para los loínos (48'), y Bayron Barrera lo igualó para los Dragones Celestes (77').

Con el resultado, Cobreloa sumó 34 puntos y sigue como líder exclusivo, aunque solo con uno más que Santiago Wanderers, a cuatro de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, sus más cercanos perseguidores.

Iquique, en cambio, está decimotercero, con 18 puntos.

En la próxima fecha del Ascenso, Iquique enfrentará a Deportes Copiapó y Cobreloa visitará a Magallanes.