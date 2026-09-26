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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Cobreloa le quitó el primer lugar a Santiago Wanderers: Así está la tabla del Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Cobreloa le quitó el primer lugar a Santiago Wanderers: Así está la tabla del Ascenso
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Cobreloa quedó como líder de la Liga de Ascenso con 45 puntos tras vencer a Santiago Wanderers en Calama. El cuadro porteño bajó al segundo lugar con 44 unidades, mientras San Luis ocupa la tercera posición con 41.

Así quedó la tabla luego de los partidos disputados este sábado:

Pos.EquipoPJDGPts.
1 Cobreloa 25  +16  45
2 S. Wanderers 25  +14 44
3 San Luis 24  +9 41
4 Magallanes 25 +3 40
5 D. Antofagasta 25 +16 38
6 D. Recoleta 25 +3 38
7 San Marcos de Arica  25 +8 36
8 Unión Española 25 0 36
9 Deportes Copiapó 25 -2 34
10 D. Puerto Montt 25 -5 34
11 Deportes Temuco 25 +5 32
12 Deportes Iquique 25 +3 28
13 Curicó Unido 25 -16 24
14 Deportes Santa Cruz  25 -12 22
15 Unión San Felipe 24 -25 22
16 Rangers 25 -17 18

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