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Cobreloa le quitó el primer lugar a Santiago Wanderers: Así está la tabla del Ascenso
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Cobreloa quedó como líder de la Liga de Ascenso con 45 puntos tras vencer a Santiago Wanderers en Calama. El cuadro porteño bajó al segundo lugar con 44 unidades, mientras San Luis ocupa la tercera posición con 41.
Así quedó la tabla luego de los partidos disputados este sábado:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts.
|1
|Cobreloa
|25
|+16
|45
|2
|S. Wanderers
|25
|+14
|44
|3
|San Luis
|24
|+9
|41
|4
|Magallanes
|25
|+3
|40
|5
|D. Antofagasta
|25
|+16
|38
|6
|D. Recoleta
|25
|+3
|38
|7
|San Marcos de Arica
|25
|+8
|36
|8
|Unión Española
|25
|0
|36
|9
|Deportes Copiapó
|25
|-2
|34
|10
|D. Puerto Montt
|25
|-5
|34
|11
|Deportes Temuco
|25
|+5
|32
|12
|Deportes Iquique
|25
|+3
|28
|13
|Curicó Unido
|25
|-16
|24
|14
|Deportes Santa Cruz
|25
|-12
|22
|15
|Unión San Felipe
|24
|-25
|22
|16
|Rangers
|25
|-17
|18