Curicó Unido derrotó a Antofagasta y se alejó de la zona de descenso

Curicó Unido dio un importante paso en su afán por alejarse de la lucha por la permanencia en la Liga de Ascenso tras derrotar en la agonía por 1-0 a Deportes Antofagasta en el estadio La Granja.

El único tanto del partido corrió por cuenta de Benjamín Inostroza (89'), quien le permitió a los torteros trepar hasta el 12° lugar con 15 puntos, doce por arriba de la zona de descenso.

El elenco puma, en cambio, dejó escapar la posibilidad de meter presión en la disputa del título y no se movió de la quinta ubicación con 22 unidades, seis menos que el puntero Cobreloa.

En la fecha siguiente, Deportes Antofagasta hará de local ante Magallanes el domingo 7 de junio a las 15:30 horas y Curicó Unido enfrentará de visita a Deportes Temuco el lunes 8 de junio a las 19:30 horas.