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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Santa Cruz igualó ante Copiapó y sigue complicado en la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó firmaron un opaco empate 1-1 en el Estadio Joaquín Muñoz García que complicó en la tabla al cuadro unionista en la fecha 14 de la Liga de Ascenso.

El dueño de casa abrió la cuenta con un sutil picotón de Diego Arias (42'), máximo goleador de la categoría. Sin embargo, el León de Atacama despertó en el complemento y emparejó las cifras por medio de Francisco Espoz (55').

Con este resultado, el club comerciante se estancó en el penúltimo puesto con nueve puntos, seis más que el colista. El "León de Atacama", en tanto, se situaron en el 11° escalón con 19 unidades.

En la fecha siguiente, Deportes Copiapó recibirá a Santiago Wanderers el sabado 6 de junio a las 12:30 horas, Deportes Santa Cruz visitará a Rangers el mismo día a las 20:30 horas.

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