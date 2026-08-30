Deportes Temuco cortó negativa racha en el Ascenso con remontada ante Puerto MonttDeportes Temuco cortó negativa racha en el Ascenso con remontada ante Puerto Montt

Deportes Temuco cortó una negativa racha de siete partidos sin ganar en la Liga de Ascenso, tras remontar por 3-1 a Deportes Puerto Montt este domingo en el Estadio "Germán Becker", por la fecha 23 del torneo.

El cuadro salomonero comenzó ganando con un gol de Richard Paredes al final del primer tiempo (45+1'), pero los albiverdes lo dieron vuelta en el complemento, gracias a Felipe Reynero (49'), Luis Casanova (58') y Diego Buonanotte (73').

Puerto Montt terminó con 10 jugadores, por la expulsión de Nicolás Mancilla (80') como último hombre, causando un penal a favor de Temuco.

Sin embargo, los albiverdes no pudieron anotar el cuarto, ya Camilo Núñez falló su penal, enviando su remate por encima del arco (81').

Con el resultado, Temuco sumó 28 puntos y está undécimo, a tres de Puerto Montt, que está octavo, en el último lugar que da cupo a la liguilla.

En la próxima fecha, Puerto Montt recibirá a Curicó Unido y Temuco visitará a Rangers en Talca.