Duelo de San Luis y Temuco en el Ascenso fue interrumpido por un corte de luz en Quillota

San Luis de Quillota y Deportes Temuco se enredaron en la fecha 20 del Ascenso, tras empatar 1-1 en un partido que tuvo un nuevo corte de luz en el Estadio "Lucio Fariña".

El incidente ocurrió en el minuto 84, obligando que se interrumpiera por varios minutos el partido hasta que se arreglara la falla eléctrica.

Una situación simular ocurrió el pasado 2 de agosto, cuando un generador explotó durante el partido de Limache y Ñublense.

Finalmente, el partido se reanudó después de 20 minutos de espera.

En lo deportivo, el duelo también tuvo otra incidencia: En el minuto 23, Facundo Juárez fue expulsado con roja directa, tras revisión del VAR; por un rodillazo que le pegó en la cara a Franco Ortega.

Repscto a los goles, antes del corte de luz, Diego Buonanotte abrió el marcador de penal para los albiverdes (45+2'), pero Martín Carreño lo igualó para los canarios con un espectacular remate desde fuera del área (76').

San Luis firmó su tercer empate consecutivo y quedó en el sexto puesto en zona de liguilla, con 29 puntos; mientras que Temuco sumó su quinto partido sin ganar, con 24 unidades en el undécimo lugar.