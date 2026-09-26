El Ascenso se pone al día: La programación de la suspendida fecha 16
Casi tres meses después, la jornada se disputará en su totalidad.
Casi tres meses después, la jornada se disputará en su totalidad.
Aprovechando el receso del fútbol nacional por la fecha FIFA entre septiembre y octubra, la Liga de Ascenso recuperará terreno este fin de semana con la disputa de la decimosexta jornada.
Esta fecha debió jugarse a mediados de julio, pero fue postergada por la ANFP debido al anunció del sistema frontal azotó a gran parte del país y que derivó en la declaración de Emergencia Preventiva por parte del Ministerio del Interior.
Casi tres meses después, la jornada se retoma con una apretada lucha en la parte alta, donde Cobreloa, líder con 45 puntos, y Santiago Wanderers, escolta con 44; tendrán que jugar como forasteros.
Revisa la programación en Cooperativa.cl:
Sábado 3 de octubre
Domingo 4 de octubre