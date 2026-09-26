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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

El Ascenso se pone al día: La programación de la suspendida fecha 16

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Casi tres meses después, la jornada se disputará en su totalidad.

El Ascenso se pone al día: La programación de la suspendida fecha 16
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Aprovechando el receso del fútbol nacional por la fecha FIFA entre septiembre y octubra, la Liga de Ascenso recuperará terreno este fin de semana con la disputa de la decimosexta jornada.

Esta fecha debió jugarse a mediados de julio, pero fue postergada por la ANFP debido al anunció del sistema frontal azotó a gran parte del país y que derivó en la declaración de Emergencia Preventiva por parte del Ministerio del Interior.

Casi tres meses después, la jornada se retoma con una apretada lucha en la parte alta, donde Cobreloa, líder con 45 puntos, y Santiago Wanderers, escolta con 44; tendrán que jugar como forasteros.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Sábado 3 de octubre

  • Magallanes vs. Curicó Unido. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.
  • Deportes Copiapó vs. Deportes Puerto Montt. 15:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".
  • Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers. 15:00 horas. Estadio Santa Laura.
  • Deportes Temuco vs. Cobreloa. 17:30 horas. Estadio "Germán Becker".
  • Club Deportes Santa Cruz vs. San Marcos de Arica. 20:00 horas. Estadio Municipal de Santa Cruz.

Domingo 4 de octubre

  • Deportes Antofagasta vs. Rangers de Talca. 12:30 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".
  • Unión San Felipe vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.
  • San Luis vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

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