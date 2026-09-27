[VIDEO] Martín Villarroel hizo gesto obsceno a hinchas de Cobreloa tras la derrota de Wanderers
El volante porteño jugó por los nortinos en 2023.
El volante porteño jugó por los nortinos en 2023.
Santiago Wanderers perdió el liderato del Ascenso a manos de Cobreloa en Calama y una vez terminado el encuentro, el volante "caturro" Martín Villarroel hizo un vulgar gesto contra la hinchada loína rumbo a camarines.
El hijo de Moisés Villarroel, y exjugador del cuadro naranja, recibió insultos de los fanáticos locales mientras pasaba el espacio entre el túnel a la cancha y el pasillo a camarines.
La respuesta del jugador porteño fue voltar para agarrarse los genitales (gesto conocido coloquialmente como un "Pato Yáñez") y devolver los improperios: "Embarao conchetumare (...) embarao culiao", tal como captó el medio Portal Naranja.
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