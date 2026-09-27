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Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

[VIDEO] Martín Villarroel hizo gesto obsceno a hinchas de Cobreloa tras la derrota de Wanderers

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante porteño jugó por los nortinos en 2023.

[VIDEO] Martín Villarroel hizo gesto obsceno a hinchas de Cobreloa tras la derrota de Wanderers
 Portal Naranja (Captura)
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Santiago Wanderers perdió el liderato del Ascenso a manos de Cobreloa en Calama y una vez terminado el encuentro, el volante "caturro" Martín Villarroel hizo un vulgar gesto contra la hinchada loína rumbo a camarines.

El hijo de Moisés Villarroel, y exjugador del cuadro naranja, recibió insultos de los fanáticos locales mientras pasaba el espacio entre el túnel a la cancha y el pasillo a camarines.

La respuesta del jugador porteño fue voltar para agarrarse los genitales (gesto conocido coloquialmente como un "Pato Yáñez") y devolver los improperios: "Embarao conchetumare (...) embarao culiao", tal como captó el medio Portal Naranja.

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