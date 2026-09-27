Adolescente fue secuestrado desde una fiesta en Puente Alto y asesinado a tiros en Buin

Un adolescente de 16 años y de nacionalidad extranjera murió durante la madrugada de este domingo luego de ser trasladado -contra su voluntad y junto a otro joven de 19 años- desde una fiesta en Puente Alto hasta la comuna de Buin, donde fue atacado a balazos.

De acuerdo con antecedentes preliminares entregados por Carabineros y la Fiscalía, ambos se encontraban en una celebración en la población Quitalmahue, cuando un grupo de cinco sujetos encapuchados y armados llegó a bordo de una camioneta.

Los individuos intimidaron a los jóvenes y los obligaron a subir al vehículo para posteriormente trasladarlos hasta un sitio eriazo a la altura del kilómetro 25 de una autopista en la zona de El Recurso, ubicado en Buin.

Una vez en el lugar, las víctimas fueron obligadas a descender y correr por el terreno, momento en que los individuos les dispararon en reiteradas oportunidades antes de escapar.

Carabineros llegó al sitio cerca de la 01:00 de la madrugada y encontró al menor de edad con al menos tres heridas en la espalda provocadas por impactos de bala. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal del SAMU, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

El joven de 19 años -que tiene nacionalidad chilena- logró sobrevivir al ataque y fue trasladado para recibir atención médica.

La fiscal ECOH Marcela Adasme informó que los jóvenes "se encontraban en Puente Alto y fueron abordados por sujetos que los trajeron a la fuerza en un móvil aquí a Buin, procediendo a disparar en tres oportunidades contra la víctima y causándole la muerte".

El Ministerio Público dispuso que equipos especializados quedaran a cargo de las diligencias destinadas a establecer la dinámica del hecho, identificar a los responsables y determinar qué motivó el ataque.