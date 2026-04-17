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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

El colista Rangers empató con Unión Española y sigue sin triunfos en el Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El punto de poco le sirvió a talquinos y capitalinos.

El colista Rangers empató con Unión Española y sigue sin triunfos en el Ascenso
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La octava fecha de la Liga de Ascenso arrancó con el empate 1-1 de Rangers y Unión Española en el Estadio Fiscal, que dejó con sensaciones amargas a ambos equipos.

Los piducanos se pusieron arriba al minuto 14 con la anotación de Ignacio Ibáñez, pero el capitán Patricio Rubio marcó el empate hispano con un penal a los 31'.

De esta manera Rangers, colista absoluto del torneo, sigue como el único equipo del torneo sin victorias, sumando apenas su segundo punto. Los equipos más cercanos en la tabla, y con sus duelos aún por jugar, son Unión San Felipe, Curicó Unido, Deportes Iquique y Deportes Santa Cruz, todos con seis unidades.

Respecto a la Unión, se quedó estancada con ocho puntos; momentáneamente en el décimo lugar. Además, sumó su tercer partido consecutivo sin triunfos.

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