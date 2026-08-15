El partido de Rangers y Magallanes se interrumpió por la intensa lluvia en Talca

Las precipitaciones volvieron a afectar al fútbol chileno, pues este sábado el partido entre Rangers y Magallanes por la fecha 21 Ascenso tuvo que ser interrumpido debido a las intensas lluvias en Talca.

El dueño de casa ganaba por 2-1 con un doblete de Junior Arias y el descuento de Matías Fredes por el lado "carabelero". Sin embargo, el juego solo se pudo desarrollar hasta el minuto 23.

Aunque el césped se mantuvo en buenas condiciones, fue el drenaje el que se vio superado por el nivel de agua caída: El pozo del estadio se rebalsó, dejando sin desagüe al campo de juego.

La saturación llegó a un punto donde el balón ya no rodaba ni botaba, frenándose de lleno al tocar el césped. En tanto, la pista atlética y los bordes de la cancha comenzaron a inundarse.

Tras una serie de revisiones realizadas por el cuerpo arbitral encabezado por Francisco Soriano, se determinó que la acción se retome desde las 16:30 horas.

Francisco Soriano, árbitro del encuentro, anunció la suspensión momentánea del encuentro, dando un par de prórrogas para evaluar la evolución de la cancha mientras el personal del Estadio Fiscal de Talca trabajaba intensamente bajo la lluvia.

Luego de una larga espera, la tercera revisión al campo evidenció que el balón ya rodaba con normalidad, siendo incluso celebrado por los hinchas presentes en las gradas.

Finalmente, se dispuso las 16:30 horas como horario para reanudar el encuentro; casi una hora desde el momento de la pausa.