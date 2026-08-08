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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

El VAR tuvo su primera intervención en el Ascenso en el empate de San Felipe y Recoleta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La revisión permitió ratificar un gol anulado en los últimos minutos del partido.

El VAR tuvo su primera intervención en el Ascenso en el empate de San Felipe y Recoleta
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El VAR, que comenzó a regir desde este viernes en la Liga de Ascenso, tuvo este sábado su primera intervención en el torneo, en el empate sin goles de Unión San Felipe y Deportes Recoleta.

En los minutos finales del encuentro disputado en el Estadio Municipal de San Felipe, se anuló un gol de Carlos González para Recoleta, luego que el juez de línea levantara su banderín por posición de adelanto, lo que obligó al juez Nicolás Millas a revisar la acción.

En el minuto 90+9' se confirmó la posición de adelanto desde el VAR remoto, ratificandose la decisión de anular el gol para los capitalinos. 

Con este resultado, Unión San Felipe se mantuvo en la posición 14 de la tabla con 17 puntos, mientras Recoleta marcha en la posición 11 con 23 unidades.

El siguiente partido del cuadro del Valle del Aconcagua será de visita ante San Marcos el miércoles 12 de agosto a las 20:30 horas, mientras que "textileros" se medirán ante Rangers el mismo día a las 18:00 horas.

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