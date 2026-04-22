Emiliano Astorga defendió el estilo del líder Puerto Montt: "No somos el Barcelona, somos un equipo humilde"

Deportes Puerto Montt atraviesa un dulce momento en Liga de Ascenso dado que tras vencer por 2-1 a Deportes Temuco en el marco de la octava fecha, el cuadro "Salmonero" escaló hasta la cima de la tabla de posiciones.

Pese a la alegría por el liderato, el director técnico de los albiverdes, Emiliano Astorga, no ocultó su fastidio ante los cuestionamientos que ha recibido el estilo de juego de su escuadra, asegurando que los resultados son fruto exclusivamente del trabajo arduo.

"Nosotros somos un equipo que, en base a esfuerzo y sacrificio, ha conseguido los puntos que tiene en estos momentos. Para Puerto Montt no va a ser fácil este campeonato, por lo tanto, es valorable lo que están haciendo los jugadores", comenzó señalando el estratega en conferencia de prensa.

En esa misma línea, Astorga fue enfático en responder a los críticos de su planteamiento táctico: "Que a algunas personas no les guste, nosotros no somos el Barcelona. Somos un equipo humilde, que trabaja los partidos, que tiene que sacarse la mugre en la cancha para conseguir puntos".

Finalmente, el entrenador cerró con palabras de elogio para sus dirigidos, destacando la entrega exhibida en el sintético del Chinquihue. "Yo felicito a mis jugadores, porque son ellos los que se esfuerzan y luchan en cada partido para poder sumar. Así que hay que seguir en ese camino", sentenció.