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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Iquique volvió a los festejos en el Ascenso con una goleada a Copiapó

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Deportes Iquique volvió a los festejos en la Liga de Ascenso, tras golear por 4-0 a Deportes Copiapó este jueves en la fecha 20, en el Estadio Tierra de Campeones.

Los goles de los Dragones Celestes fueron de Agustín Venezia (39), Thomas Jones (51'), César González (77') e Isaac Díaz, de penal (90+1').

Iquique quedó con 21 puntos en el duodécimo lugar y en la próxima fecha enfrentará a Deportes Antofagasta; Copiapó, por su lado, está noveno, con 27 unidades, y se medirá ante Curicó Unido.

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