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La agenda para la octava fecha de la Liga de Ascenso
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Está todo listo para un nuevo fin de semana con intensa acción en la categoría de plata.
Está todo listo para un nuevo fin de semana con intensa acción en la categoría de plata.
La Liga de Ascenso vivirá su octava fecha entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril,, con grandes duelos que continuarán con la intensa lucha de Cobreloa, Deportes Recoleta y Deportes Puerto Montt por el liderato.
- Revisa la agenda de la Primera B:
Viernes 17 de abril
Sábado 18 de abril
Domingo 19 de abril
Lunes 20 de abril