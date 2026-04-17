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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La agenda para la octava fecha de la Liga de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Está todo listo para un nuevo fin de semana con intensa acción en la categoría de plata.

La agenda para la octava fecha de la Liga de Ascenso
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La Liga de Ascenso vivirá su octava fecha entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril,, con grandes duelos que continuarán con la intensa lucha de Cobreloa, Deportes Recoleta y Deportes Puerto Montt por el liderato.

- Revisa la agenda de la Primera B:

Viernes 17 de abril

  • Rangers vs. Unión Española, 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca

Sábado 18 de abril

  • San Marcos de Arica vs. Cobreloa, 17:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn"
  • Deportes Santa Cruz vs. Unión San Felipe, 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Domingo 19 de abril

  • Deportes Antofagasta vs. Deportes Copiapó, 15:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"
  • San Luis vs. Deportes Iquique, 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Lunes 20 de abril

  • Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco, 20:00 horas. Estadio Chinquihue

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