La agenda para la octava fecha de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso vivirá su octava fecha entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril,, con grandes duelos que continuarán con la intensa lucha de Cobreloa, Deportes Recoleta y Deportes Puerto Montt por el liderato.

- Revisa la agenda de la Primera B:

Viernes 17 de abril

Rangers vs. Unión Española, 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca

Sábado 18 de abril

San Marcos de Arica vs. Cobreloa , 17:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

, 17:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn" Deportes Santa Cruz vs. Unión San Felipe, 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Domingo 19 de abril

Deportes Antofagasta vs. Deportes Copiapó , 15:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

, 15:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán" San Luis vs. Deportes Iquique, 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Lunes 20 de abril