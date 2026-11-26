La invasión de hinchas de S. Wanderers en el "Elías Figueroa" en el duelo contra Recoleta en la Liguilla
Publicado:
Fotos Destacadas
Con gol de campeón de la Libertadores: La Roja sub 20 empató en amistoso con México
Colo Colo venció a Racing y mantuvo el ritmo ganador de cara al clásico con la UC
Cuarta jornada de paro de camioneros: Últimos bloqueos y retiro de vehículos en las rutas
Fotos Recientes
La invasión de hinchas de S. Wanderers en el "Elías Figueroa" en el duelo contra Recoleta en la Liguilla
Deportistas con discapacidad quedan a un paso de las Olimpiadas Especiales Santiago 2027
Presidente Kast saludó cortejo fúnebre de Delfina Guzmán desde La Moneda
Un grupo de hinchas de Santiago Wanderers invadió la cancha del Estadio "Elías Figueroa" este jueves, durante el partido contra Deportes Recoleta en la revancha de los cuartos de final, cuando el marcador estaba 4-2 a favor de los capitalinos y 7-3 en el global.
Suscríbete a nuestro newsletter
Sin artículos relacionados.
Relacionados