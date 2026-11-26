Deportistas con discapacidad quedan a un paso de las Olimpiadas Especiales Santiago 2027
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Una destacadísima participación en los Juegos Preparatorios tuvo la delegación de deportistas con discapacidad intelectual con que trabaja la Fundación Miradas Compartidas, quedando el grupo a un paso de las Olimpiadas Especiales Santiago 2027.
La delegación logró medallas de oro, plata y bronce en fútbol y natación; y tanto el equipo de Fútbol Valparaíso como los nadadores medallistas quedaron habilitados como candidatos para representar a Chile en los próximos juegos mundiales, fechados para octubre del próximo año.
Los 28 atletas compitieron durante seis días en el Parque Estadio Nacional, acompañados y guiados por un equipo de 11 profesores de la ONG.
En fútbol, la organización compitió con dos planteles de 11 jugadores cada uno, representando exclusivamente a las regiones de Valparaíso y Metropolitana; y el equipo porteño se coronó campeón de la División 1, mientras que el elenco metropolitano alcanzó el tercer puesto en la División 2. En tanto, en la piscina del recinto ñuñoíno, seis nadadores de las regiones de Antofagasta y Metropolitana representaron a la fundación, logrando dos oros, una plata y un bronce.