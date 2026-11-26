El cortejo fúnebre de la actriz Delfina Guzmán recorrió las calles del centro de Santiago y pasó por las afueras del Palacio de La Moneda, desde donde el Presidente José Antonio Kast envió sus condolencias. El féretro también recorrió la Pérgola de las Flores y llegó hasta el cementerio Parque del Recuerdo, donde Guzmán será despedida en una ceremonia íntima y familiar.

LEER ARTICULO COMPLETO