Tribunal de Chile Chico enjuició al "Lobo Feroz"
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En el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Chile Chico se realizó el juicio al "Lobo Feroz", por todos los delitos que cometió contra Caperucita Roja y su abuela.
Ese fue el eje de la especial jornada en que el tribunal recibió a estudiantes de Mallín Grande y Puerto Bertrand, con el objetivo de acercar el funcionamiento de la justicia a niños y niñas de localidades rurales.
"La iniciativa surgió a partir de la itinerancia realizada por el tribunal el 22 y 23 de octubre, oportunidad en que el magistrado Guillermo Frene, junto a funcionarios judiciales, visitó establecimientos educacionales de estas localidades. A raíz de estos encuentros, el juzgado tomó contacto con la Municipalidad de Chile Chico y el SLEP de Aysén para organizar una gira pedagógica que permitiera a los escolares viajar hasta la capital comunal, conocer el funcionamiento del tribunal y participar en distintas actividades educativas y culturales", destacó el Poder Judicial.