Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Magallanes recuperó la senda triunfal y hundió a Rangers en la Liga de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "rojinegros" son colistas con un punto en la categoría.

Magallanes recuperó la senda triunfal y hundió a Rangers en la Liga de Ascenso
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Magallanes logró trepar en la tabla de la Liga de Ascenso luego de conseguir una ajustada victoria 3-2 sobre un complicado Rangers de Talca en el cierre de la sexta fecha del torneo.

El duelo disputado en el Estadio Municipal de San Bernardo tuvo a Agustín Mora (16') convirtiendo un desafortunado autogol para los rojinegros. Seguido a ello, Matías Fredes (24') y Rubén Farfán (34') ampliaron las diferencias.

Antes del descanso, Ignacio Ibáñez (39') aportó con el descuento para los de Jaime Vera y Damián González (45') alcanzó a reducir las diferencias antes de un complemento en donde los "carabeleros" sostuvieron lo hecho en la primera parte.

Los dirigidos de Miguel Ponce se metieron en el cuarto lugar con 11 puntos tras esta victoria, mientras que Rangers se hundió en el último puesto con apenas una unidad, distanciándose a cuatro de Unión San Felipe.

En sus próximos desafíos, Magallanes visitará a Deportes Santa Cruz el 11 de abril y los del "Pillo" Vera tendrán que remediar su temporada en casa recibiendo a San Marcos de Arica el 12 de dicho mes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada