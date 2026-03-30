Magallanes recuperó la senda triunfal y hundió a Rangers en la Liga de Ascenso

Magallanes logró trepar en la tabla de la Liga de Ascenso luego de conseguir una ajustada victoria 3-2 sobre un complicado Rangers de Talca en el cierre de la sexta fecha del torneo.

El duelo disputado en el Estadio Municipal de San Bernardo tuvo a Agustín Mora (16') convirtiendo un desafortunado autogol para los rojinegros. Seguido a ello, Matías Fredes (24') y Rubén Farfán (34') ampliaron las diferencias.

Antes del descanso, Ignacio Ibáñez (39') aportó con el descuento para los de Jaime Vera y Damián González (45') alcanzó a reducir las diferencias antes de un complemento en donde los "carabeleros" sostuvieron lo hecho en la primera parte.

Los dirigidos de Miguel Ponce se metieron en el cuarto lugar con 11 puntos tras esta victoria, mientras que Rangers se hundió en el último puesto con apenas una unidad, distanciándose a cuatro de Unión San Felipe.

En sus próximos desafíos, Magallanes visitará a Deportes Santa Cruz el 11 de abril y los del "Pillo" Vera tendrán que remediar su temporada en casa recibiendo a San Marcos de Arica el 12 de dicho mes.