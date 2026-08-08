Magallanes remontó ante Temuco en una guerra de goles en el Ascenso

Magallanes logró una frenética remontada este sábado en la fecha 19 de la Liga de Ascenso, tras imponerse en una guerra de goles ante Deportes Temuco, con un marcador 3-4 en el Estadio "Germán Becker".

Facundo Peraza madrugó a Temuco en los primeros compases del partido, con la apertura de la cuenta para Magallanes en el minuto 7, pero los albiverdes reaccionaron y dieron vuelta la situación, llegando a estar 3-1 arriba, gracias a las anotaciones de Diego Buonanotte (19'), Camilo Núñez (44') y Paulo Contreras (53').

Temuco, con Sebastián Domínguez en su último partido como DT interino, tenía controlada la situación, pero 10 minutos después llegó el "desastre", ya que Magallanes asestó dos estocadas y lo igualó.

Primero Javier Quiroz descontó (63') y dos minutos después Peraza firmó su doblete para igualar el tablero (65').

Finalmente, Magallanes tuvo la última palabra y festejó con todo con el cuarto gol, de Matías Fredes (86').

Con el resultado, Magallanes trepó al sexto lugar con 28 puntos, manteniéndose en zona de liguilla; Temuco, en cambio, está décimo, con 23 unidades.

En la próxima jornada, Temuco, que tendrá a Emiliano Astorga en la banca, visitará a San Luis en Quillota; y Magallanes tendrá un duelo clave, ya que recibirá a Cobreloa en San Bernardo.