Mario Salas: "El objetivo es que Cobreloa esté en Primera el próximo año"

Mario Salas ya trabaja de lleno como nuevo director técnico de Cobreloa con la misión clara y prioritaria: devolver al elenco calameño a la Primera División del fútbol chileno.

En sus primeras declaraciones a los canales oficiales del club, el "Comandante" entregó sus sensaciones tras sus primeras prácticas en Calama: "Ha sido la mejor sensación. Es un desafío lindo el poder estar en uno de los equipos grandes del país. Y sobre todo por el desafío que tiene Cobreloa en estos momentos, que es lógicamente tratar de subir a Primera", aseguró.

En esa misma línea, el exadiestrador de Colo Colo y Universidad Católica remarcó el compromiso del cuerpo técnico: "Nos hacemos parte del objetivo y del desafío que es estar en Primera el próximo año".

Respecto al estado del plantel naranja para encarar esta segunda parte de la temporada, Salas destacó la disposición del grupo: "Lo veo muy bien. Es un grupo que está muy metido en lo que quiere, muy enfocado en el objetivo de lograr el ascenso. Me quedo con una sensación súper agradable y esperamos seguir así para alcanzar la meta", afirmó.

El ciclo de Mario Salas al mando de Cobreloa comenzará formalmente este miércoles, cuando visiten a Coquimbo Unido por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile. No obstante, el gran foco estará puesto en el fin de semana, cuando los naranjas reciban a Santiago Wanderers en el Estadio Zorros del Desierto, en una verdadera "final" en la lucha por el título del Ascenso.