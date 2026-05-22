Pablo Pozo se refirió en duros términos a Francisco Arrué: "Aunque la mona se viste de seda..."

Pablo Pozo, excoordinador de la comisión de arbitraje y exárbitro FIFA, realizó un duro descargo en redes sociales contra el técnico de Recoleta, Francisco "Pancho" Arrué, y Roberto Bishara.

El otrora juez internacional utilizó su cuenta de X para cuestionar el comportamiento de ambos, en un mensaje en el que apuntó directamente contra el entrenador del elenco recoletano y también mencionó a Bishara.

El otrora juez internacional apuntó primero contra el entrenador del cuadro recoletano, al señalar que "se viste como Europeo,se cree Europeo", pero que "se comporta como DT Amateur". Luego, en la misma publicación, agregó que Bishara era "peor" y calificó la situación como "una vergüenza".

Pozo cerró su mensaje con una frase todavía más directa: "Aunque la mona se viste de seda, mona se queda", además de pedir que "paren el webeo", en una publicación que generó repercusión por el tono utilizado contra Arrué y Bishara.

El mensaje de Pozo generó repercusión por el tono de sus palabras y por la crítica abierta hacia dos nombres vinculados a Recoleta, en una publicación que el exárbitro cerró con un fuerte llamado de atención.