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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Para salvar la categoría: Rangers anunció a Ivo Basay como DT

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Hueso" llega con la misión de darle la vuelta a la mala situación del elenco piducano.

Para salvar la categoría: Rangers anunció a Ivo Basay como DT
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Este martes, Rangers confirmó a Ivo Basay como nuevo director técnico, en medio del complicado momento que atraviesa el conjunto talquino.

El exseleccionado nacional se convirtió en el tercer entrenador del elenco piducano durante la actual temporada, tras las salidas de Erwin Durán y Jaime Vera.

Basay llega con la tarea de levantar a un equipo que marcha como colista en la Liga de Ascenso, sin victorias en el actual campeonato. 

Junto al "Hueso" se suman Claudio Arbiza como ayudante técnico e Italo Traverso como preparador físico para conformar el cuerpo técnico que buscará darle la vuelta a la situación del equipo.

El estratego debutará este viernes 22 contra Santiago Wanderers en el marco de la decimotercera fecha de la categoría de plata del fútbol chileno.

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