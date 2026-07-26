Puerto Montt trepó en el Ascenso gracias a reñido triunfo sobre Antofagasta

Deportes Puerto Montt logró un valioso 3-2 ante Deportes Antofagasta en el Estadio Chinquihue para quedar al acecho del podio en la fecha 17 de la Liga de Ascenso.

Sin embargo, los sureños no tuvieron tarea fácil, pues el elenco "puma" comenzó arriba con un penal de Josepablo Monreal al minuto 23.

Por la misma vía Richard Paredes empató a los 38'. En la segunda etapa el delantero repitió para el 2-1 transitorio (56').

Salvador Negrete puso la tercera cifra de los "delfines" al minuto 85, aunque la cuota de misterio llegó con el descuento antofagastino por parte de José Bandez a los 90+4', a través de un tiro penal.

Gracias a esta conquista Puerto Montt llegó a los 26 puntos, igualado con San Luis pero siendo cuarto de la tabla por diferencia de gol. Albiverdes y canarios están a tres unidades del escolta Santiago Wanderers y seis por debajo del puntero Cobreloa.

Antofagasta, en tanto, retrocedió al séptimo puesto con 23 unidades, a la espera de lo que ocurra con el duelo entre Unión Española y Magallanes (ambos con 22) y Magallanes (22) ante San Marcos de Arica.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Cobreloa 16 32 +15 Ascenso 2 S. Wanderers 16 29 +13 Semifinales liguilla 3 San Luis 16 26 +4 Liguilla 4 D. Puerto Montt 16 26 +2 Liguilla 5 San Marcos 15 25 +8 Liguilla 6 D. Temuco 16 23 +7 Liguilla 7 D. Antofagasta 16 23 +7 Liguilla 8 D. Copiapó 16 23 -2 Liguilla 9 Unión Española 15 22 +2 - 10 Magallanes 15 22 0 - 11 D. Recoleta 15 22 0 - 12 Curicó Unido 16 18 -9 - 13 D. Iquique 16 16 -3 - 14 U. San Felipe 15 16 -16 - 15 D. Santa Cruz 15 12 -7 16 Rangers 15 3 -17 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.