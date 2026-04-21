Puerto Montt venció a Temuco y comparte el liderato del Ascenso con Recoleta

La octava fecha de la Liga de Ascenso terminó con otra pareja disputa por el primer puesto, con Deportes Puerto Montt como líder tras vencer por 1-0 a Deportes Temuco gracias al solitario penal convertido por Jason Flores (41').

Gracias al triunfo, los "Delfines" dieron caza a los 16 puntos Deportes Recoleta, pero son punteros gracias a la diferencia de gol.

Ambos elencos aprovecharon la derrota de Cobreloa, que quedó tercero con los los mismos 15 puntos de Santiago Wanderers y seguido de cerca por Deportes Antofagasta (14) y San Marcos de Arica (14), siendo estos últimos tres equipos otros de los triunfadores del fin de semana.