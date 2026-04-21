Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago8.5°
Humedad94%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Puerto Montt venció a Temuco y comparte el liderato del Ascenso con Recoleta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La octava fecha de la Liga de Ascenso terminó con otra pareja disputa por el primer puesto, con Deportes Puerto Montt como líder tras vencer por 1-0 a Deportes Temuco gracias al solitario penal convertido por Jason Flores (41').

Gracias al triunfo, los "Delfines" dieron caza a los 16 puntos Deportes Recoleta, pero son punteros gracias a la diferencia de gol.

Ambos elencos aprovecharon la derrota de Cobreloa, que quedó tercero con los los mismos 15 puntos de Santiago Wanderers y seguido de cerca por Deportes Antofagasta (14) y San Marcos de Arica (14), siendo estos últimos tres equipos otros de los triunfadores del fin de semana.

Síguenos en Google News
Las + leídas