Rangers ganó puntos de oro ante Unión Española y sueña con la permanencia en el Ascenso

Rangers de Talca sorprendió este sábado a Unión Española con un valioso triunfo por 0-1 en Santa Laura y celebró su segundo triunfo en la Liga de Ascenso, encendiendo el sueño en la lucha por la permanencia.

El cuadro talquino había logrado la semana pasada su primer triunfo en el torneo, tras batir a San Marcos de Arica, y aprovechó el impuso para firmar su segunda victoria en línea.

Tras un primer tiempo parejo, Rangers tomó ventaja gracias a un penal ejecutado por Junior Arias (56').

La tarea se complicó para los forasteros en Independencia, ya que Damián González fue expulsado en el minuto 72, quedando con 10 jugadores menos para defender el marcador.

Unión, con la superioridad numérica, se volcó en ataque para conseguir el empate, pero se encontró con la resistencia de los talquinos, que aguantaron con todo para quedarse con los tres valiosos puntos.

Con el resultado, Rangers, que está colista en el Ascenso, sumó 12 puntos y pudo recortar distancia con Santa Cruz, que tiene 17 en el penúltimo puesto.

Unión, por su lado, perdió una racha de tres victorias, aunque sigue en zona de liguilla, en el quinto puesto con 34 positivos.

En la próxima fecha, Unión Española enfrentará a Santa Cruz, Rangers recibirá a Deportes Temuco.