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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Inmigración

Influencer ultraderechista que pedía a gritos las expulsiones masivas fue deportado de EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Agentes del ICE detuvieron al británico Milo Yiannopoulos tras aterrizar en el aeropuerto de Nueva Orleans.

Su fallido periplo tenía como fin asistir a un show musical de Kanye West -ahora Ye-, para el cual trabaja como vocero.

Influencer ultraderechista que pedía a gritos las expulsiones masivas fue deportado de EE.UU.
 Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

El bloguero que respaldó la política migratoria de Trump había llegado a exigir "total inmunidad para los agentes de ICE".

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El influencer británico de ultraderecha Milo Yiannopoulos, promotor de las campañas de deportación masiva y exsimpatizante del presidente estadounidense, Donald Trump, fue deportado a Reino Unido, informó a la cadena CNN un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dos días después de que el hombre fuera detenido por autoridades migratorias en Nueva Orleans.

Yiannopoulos, que se hizo popular hace una década cuando comenzó a escribir para la web estadounidense ultraconservadora Breitbart News, fue detenido en un aeropuerto de dicha ciudad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y puesto bajo arresto en unas instalaciones en Alexandria, en el sureño estado de Luisiana.

El activista británico se encontraba en Nueva Orleans aparentemente para asistir al concierto de Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, en esa ciudad.

Yiannopoulos, de 41 años, trabaja actualmente como portavoz del rapero.

Tras escribir para Breitbart entre 2014 y 2017, el británico ha sido asesor de la excongresista republicana por el estado de Georgia Marjorie Taylor Greene o del supremacista blanco Nick Fuentes, además de haber trabajado también en la breve campaña para las presidenciales de 2024 del rapero Ye.

Tras labrarse una carrera salpicada de polémicos comentarios, en 2025 Yiannopoulos mostró su apoyo en las redes sociales a Trump y su agenda migratoria al pedir "total inmunidad para los agentes de ICE mientras están en funciones", además de insistir en que el Gobierno debía deportar "a millones y millones de personas".

Sin embargo, este año Yiannopoulos acusó a Trump de corrupción y de estar influenciado por Israel, y lo criticó también por su manejo de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

En este contexto, el hombre empezó a recibir críticas de personas cercanas al presidente, como la influencer de ultraderecha Laura Loomer.

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