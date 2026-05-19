Recurrirá a sus abogados: Volante argentino se descargó tras ser despedido de Rangers

La crisis que vive Rangers parece no tener fin, ya que durante la mañana de este martes se anunció la desvinculación de Mauro González mediante un comunicado en las redes sociales del elenco piducano.

El futbolista argentino no tardó en reaccionar, señalando en su Instagram personal que "la situación está siendo abordada por mis abogados, por lo que no realizaré mayores declaraciones por ahora", además de reafirmar que su intención era estar a disposición del club.

González disputó solo cuatro partidos durante la actual temporada, ya que el pasado 20 de marzo sufrió un accidente automovilístico que lo mantiene alejado de las canchas hasta el día de hoy.