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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Chilenos en el exterior

Defensa de ejecutivo chileno acusado de racismo en Brasil busca revocar prisión preventiva

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Presentó un recurso ante el Cuarto Tribunal Federal para sustituir la medida con la internación en una clínica psiquiátrica hasta el desarrollo del juicio.

German Naranjo es acusado también de xenofobia y homofobia, por insultos realizado contra al menos un integrante de la tripulación de un vuelo Latam el pasado 10 de mayo.

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La defensa del empresario chileno Germán Naranjo Maldini, detenido en Brasil por los delitos de injuria racial, xenofobia y homofobia, presentó un habeas corpus ante Cuarto Tribunal Federal con el objetivo de revocar su prisión preventiva.

Naranjo se encuentra aprehendido desde el viernes pasado por un incidente que protagonizó el 10 de mayo a bordo de un vuelo Latam con destino a Frankfurt, Alemania, en el que profirió insultos xenófobos, homofóbicos y racistas contra al menos un integrante de la tripulación.

El abogado Carlos Kauffmann presentó una solicitud de cuatro páginas con la que busca revocar la prisión preventiva del ejecutivo, sustituyéndola por una internación en una clínica psiquiátrica donde permanecería hasta el desarrollo del juicio que se debe iniciar en los próximos días.

El abogado señaló que "el Poder Judicial necesita entender y comprender quién es Germán, su historial, su vida, para comprender que es una actitud aislada, una actitud incompatible con todo lo que él ha hecho, y ver que, en este momento, él puede permanecer en libertad".

"Solo hay una investigación formal, no hay un proceso, no hay una imputación formal contra él, no se ha iniciado el proceso en primera instancia. Una vez finalizada la investigación, esto irá a la Fiscalía y la Fiscalía podrá formalizar una imputación, imputándole cargos", sostuvo.

La defensa agregó que Naranjo aseguró que no recuerda nada de lo ocurrido el domingo 10 de mayo en el interior del vuelo.

Kauffman precisó que el ejecutivo envió una cara a la víctima, quien no se ha pronunciado hasta el momento. Lo único trascendido, es que la compañía aérea le ofreció ayudar profesional por estar afectado psicológicamente.

La defensa no tiene fecha para recibir respuesta de la Justicia respecto al recurso presentado; mientras, Naranjo Maldini permanece en el centro de detención preventiva en el municipio de Guarulhos, que tiene capacidad para 841 presos, principalmente extranjeros, entre ellos, otros chilenos.

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