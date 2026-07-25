S. Wanderers venció a San Felipe y le dejó tarea a Cobreloa en la cima del Ascenso
Los "caturros" se ubicaron como momentáneos líderes a la espera de lo que hagan los loínos.
Los "caturros" se ubicaron como momentáneos líderes a la espera de lo que hagan los loínos.
En Valparaíso, Santiago Wanderers respondió como local con una victoria de 2-0 sobre Unión San Felipe que le permitió meter presión por la cima de la Liga de Ascenso, que desarrolla su fecha 17.
El trabado encuentro se desequilibró al minuto 25 con la anotación de Ignacio Sánchez, aprovechando un rebote tras el ataque de Denilson San Martín.
Leandro Navarro liquidó el compromiso al cerrar el marcador con un tiro penal a los 86'.
De esta manera, los "caturros" pasaron al frente de la tabla con los mismos 29 puntos y diferencia de gol +13 que Cobreloa, pero teniendo ventaja por la cantidad de goles anotados (31 vs. 30).
Este mismo sábado el cuadro calameño buscará seguir como solitario puntero, cuando reciba a Deportes Santa Cruz desde las 17:30 horas.
En cuanto al "Uní Uní", se quedó estancado con 16 puntos en el puesto 14, aunque muy lejos del colista Rangers, de paupérrimo campeonato y apenas tres unidades.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|S. Wanderers
|16
|29
|+13
|Ascenso
|2
|Cobreloa
|15
|29
|+13
|Semifinales liguilla
|3
|San Marcos
|15
|25
|+8
|Liguilla
|4
|Deportes Temuco
|16
|23
|+7
|Liguilla
|5
|Antofagasta
|15
|23
|+6
|Liguilla
|6
|San Luis
|15
|23
|+3
|Liguilla
|7
|D. Puerto Montt
|15
|23
|+1
|Liguilla
|8
|Unión Española
|15
|22
|+2
|Liguilla
|9
|Magallanes
|15
|22
|0
|-
|10
|D. Recoleta
|15
|22
|0
|-
|11
|D. Copiapó
|15
|22
|-2
|-
|12
|Curicó Unido
|15
|18
|-8
|-
|13
|D. Iquique
|16
|16
|-3
|-
|14
|U. San Felipe
|15
|16
|-16
|-
|15
|D. Santa Cruz
|15
|12
|-7
|16
|Rangers
|15
|3
|-17
|Descenso