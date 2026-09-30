San Luis batió a San Felipe y encendió la pelea por el liderato del Ascenso

San Luis de Quillota venció por 0-1 a Unión San Felipe, en un duelo pendiente de la fecha 25 de la Liga de Ascenso, y encendió la pelea por el liderato.

El cuadro canario se impuso como visita con un solitaria anotación de Luis Muñoz (89') y quedó con 44 puntos en el tercer puesto, igualado con Santiago Wanderers, aunque con peor diferencia de gol, y a solo una unidad del líder Cobreloa.

Además, los quillotanos, dirigidos por el mítico Humberto "Chupete" Suazo, sumaron su cuarto triunfo consecutivo en el torneo.

San Felipe, por su lado, está penúltimo, con 22 puntos, solo cuatro más que el colista Rangers.

En la próxima fecha, San Felipe recibirá a Deportes Iquique y San Luis recibirá a Unión Española.