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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Luis derrotó a Deportes Iquique y se mantuvo al acecho del podio en la Liga de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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San Luis de Quillota fue una visita ingrata y derotó por 0-1 a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 23 de la Liga de Ascenso, instalándose en el tercer puesto de la tabla.

El elenco forastero encontró la apertura de la cuenta apenas comenzado el complemento, momento en que Sebastián Parada aprovechó  para decretar la única cifra del compromiso (51').

Con este triunfo, San Luis de Quillota alcanzó 35 unidades e igualó la línea de Magallanes, quedando a la espera de lo que haga Antofagasta. Mientras que Deportes Iquique se estancó en el undécimo lugar con 25 puntos.

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