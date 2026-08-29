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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Tiroteo dejó un muerto y un herido grave cerca de feria libre en La Florida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un joven peruano de 21 años perdió la vida tras recibir cuatro impactos de bala, mientras que un chileno de la misma edad permanece en estado crítico por un disparo en el tórax.

Tiroteo dejó un muerto y un herido grave cerca de feria libre en La Florida
 Equipo de Crimen Organizado y Homicidios

El ECOH de la Fiscalía lidera las diligencias junto a la PDI, manteniendo diversas hipótesis.

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Un amplio operativo policial se desplegó este sábado en la comuna de La Florida tras un fatal tiroteo registrado en las cercanías de la feria Los Copihues, en la población Los Quillayes.

El incidente dejó como saldo a un joven de 21 años y nacionalidad peruana fallecido tras recibir cuatro impactos balísticos, y a un segundo individuo, de la misma edad y nacionalidad chilena, herido de gravedad con un disparo en el tórax.

Ambos afectados llegaron en vehículos particulares hasta el Hospital de La Florida y no registran antecedentes policiales.

La indagatoria quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Una de estas personas ingresó fallecida al Hospital La Florida y la segunda, lesionada de gravedad. Actualmente, la investigación se encuentra en una etapa inicial; por lo tanto, nos encontramos barajando distintas hipótesis. (Hubo) un sinnúmero de disparos. Tenemos evidencia concreta, los casquillos incautados, y eso se está también derivando al Laboratorio de Criminalística de la PDI", informó la fiscal Arlin Flores.

Hasta el momento, no hay detenidos por este caso.

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