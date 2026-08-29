Tiroteo dejó un muerto y un herido grave cerca de feria libre en La Florida

Un amplio operativo policial se desplegó este sábado en la comuna de La Florida tras un fatal tiroteo registrado en las cercanías de la feria Los Copihues, en la población Los Quillayes.

El incidente dejó como saldo a un joven de 21 años y nacionalidad peruana fallecido tras recibir cuatro impactos balísticos, y a un segundo individuo, de la misma edad y nacionalidad chilena, herido de gravedad con un disparo en el tórax.

Ambos afectados llegaron en vehículos particulares hasta el Hospital de La Florida y no registran antecedentes policiales.

La indagatoria quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Una de estas personas ingresó fallecida al Hospital La Florida y la segunda, lesionada de gravedad. Actualmente, la investigación se encuentra en una etapa inicial; por lo tanto, nos encontramos barajando distintas hipótesis. (Hubo) un sinnúmero de disparos. Tenemos evidencia concreta, los casquillos incautados, y eso se está también derivando al Laboratorio de Criminalística de la PDI", informó la fiscal Arlin Flores.

Hasta el momento, no hay detenidos por este caso.