Sindicato ACHS aprobó ir a huelga tras rechazar oferta de la empresa

Con una participación de casi la totalidad de sus afiliados a nivel nacional, los socios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Asociación Chilena de Seguridad (Sintachs) aprobaron la huelga legal durante las jornadas de votación realizadas este jueves y viernes.

El escrutinio arrojó un mayoritario respaldo a la movilización: 2.879 votos optaron por la huelga, mientras que solo 331 sufragios respaldaron la última oferta presentada por el empleador.

A estos se sumaron 28 votos en blanco y 56 nulos, totalizando 3.294 votos emitidos, lo que situó el apoyo a la huelga en cerca del 90% de los votos válidamente emitidos.

Participación histórica en la negociación colectiva

El proceso democrático se consolidó como el más masivo en la historia de la organización sindical. En la anterior negociación colectiva de 2022 habían sufragado 1.534 personas, cifra que en esta oportunidad se incrementó en 1.760 votantes adicionales.

Frente a estos resultados, desde el Sintachs señalaron que "es claro y contundente, y no admite ambigüedad respecto de lo que piensan los trabajadores de la ACHS sobre la propuesta de la empresa".

Impacto en la mayor mutualidad del país

De no alcanzarse un acuerdo ni destrabarse las tratativas en los plazos que contempla la legislación laboral vigente, la paralización se hará efectiva en los próximos días.

El conflicto reviste especial relevancia dado el rol neurálgico de la ACHS en el sistema de seguridad social: de su funcionamiento dependen la seguridad y la salud laboral de más de tres millones de trabajadores, pertenecientes a cerca de 85 mil empresas adherentes, junto a más de 43 mil trabajadores independientes afiliados.

El petitorio de Sintachs pone como eje prioritario el reconocimiento concreto al personal que sustenta el servicio diario de la mutualidad, demandando mejoras en los sueldos base.

Desde el sindicato argumentan que el crecimiento sostenido y la diversificación de la ACHS hacia nuevos rubros deben reflejarse de forma justa en sus condiciones contractuales.

"Cuando a la ACHS le va bien, a sus trabajadores también debe irles bien. Eso es lo único que estamos pidiendo. La ACHS creció, se expandió, entró a nuevos mercados, y ese crecimiento lo construyen los trabajadores, con más carga de trabajo y más responsabilidades", enfatizó la organización sindical.