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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Luis logró revitalizador triunfo y complicó a Iquique en el Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de Humberto Suazo se instaló en la medianía de la tabla.

San Luis logró revitalizador triunfo y complicó a Iquique en el Ascenso
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San Luis de Quillota logró un revitalizador triunfo por 2-1 ante Deportes Iquique y se instaló en la medianía de la tabla de la Liga de Ascenso para de paso mantener complicado al conjunto nortino.

El cuadro dirigido por Humberto Suazo tuvo un feliz comienzo luego de que Gael Acosta lograra el 1-0 a los seis minutos.

Pero Iquique reaccionó y en los descuentos del primer tiempo el histórico Alvaro Ramos logró la paridad.

En el segundo tiempo, el conjunto quillotano se fue con todo en busca del triunfo y lo encontró a los 65 minutos gracias a la aparición de Sebastián Parada.

Con este resultado, el cuadro canario llegó a los 10 puntos y se ubicó noveno.

Iquique, en tanto, se estancó en los seis puntos y se instaló en la 14ª posición.

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