San Marcos se sumó a la lucha por el liderato del Ascenso tras vencer a Magallanes

San Marcos y Magallanes sacaron chispas en el Estadio "Carlos Dittborn" animando un encendido encuentro, el cual se resolvió con triunfo para el dueño de casa por 2-0 en el marco de la fecha 17 de la Liga de Ascenso.

En el epílogo del primer tiempo, Camilo Melivilu aprovechó el pivoteo de un compañero para rematar dentro del área y abrir la cuenta para los ariqueños (41'), mientras que el juvenil Evans Benavides aumentó las cifras en el inicio del complemento con un sutil disparo (46').

Los ánimos se caldearon hacia el tramo final del cotejo y el jugador albiceleste Alonso Walters fue expulsados por doble amonestación (75') y en los descuentos, Cristóbal Guerra vio la tarjeta roja en el cuadro local.

Gracias a esta victoria, el elenco santo escaló hasta el tercer lugar con 28 puntos, ubicándose a cuatro del líder Cobreloa, mientras que el elenco carabelero se mantuvo undécimo con 22 unidades.

El próximo viernes a las 20:30 horas, San Marcos recibirá a Deportes Iquique por una nueva edición del clásico del Norte Grande. Magallanes, en tanto, enfrentará a Unión Española desde las 12:30 del domingo dos de agosto.