Santa Cruz cosechó puntos de oro ante Curicó Unido en el Ascenso
Los albiazules le sacaron 10 puntos de ventaja al colista Rangers.
Los albiazules le sacaron 10 puntos de ventaja al colista Rangers.
Deportes Santa Cruz cosechó puntos de oro este jueves en la fecha 20 de la Liga de Ascenso, tras vencer por 1-2 a Curicó Unido en La Granja.
Nicolás Barrios abrió la cuenta para Santa Cruz (42'), pero Leandro Benegas volvió a dejar equilibrado el tablero en la segunda parte (58').
Sin embargo, todo se desniveló con la expulsión de Lucás López (64') en Curicó. Santa Cruz aprovechó la ventaja numérica y poco antes del final, Diego Arias firmó el 1-2 definitivo.
En la última del partido, Curicó volvió a sufrir otra expulsión más, de Nicolás Fernández, por un durísimo planchazo a Cristóbal Castillo (90+7').
Con el resultado, Santa Cruz, que recibirá a San Luis en la próxima fecha, quedó con 16 puntos en el penúltimo lugar, y le sacó 10 de ventaja a Rangers, que está colista en la zona de descenso.
Curicó, por su lado, tiene 20 positivos, y en la próxima jornada visitará a Deportes Copiapó.