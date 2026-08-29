Santa Cruz empató ante San Felipe y sigue empantanado en el Ascenso

Deportes Santa Cruz empató sin goles frente a Unión San Felipe en el Estadio Municipal de San Felipe, por la fecha 23 de la Liga de Ascenso, y sigue cerca de la zona de descenso.

Con este resultado, el cuadro albiazul se mantiene como penúltimo en la tabla de posiciones con 17 puntos, mientras que el cuadro del Valle del Aconcagua se encuentra en el puesto 13 con 21 unidades.

El siguiente encuentro de Deportes Santa Cruz será como local ante Unión Española el sábado 5 de septiembre a las 15:00 horas, mientras que Unión San Felipe visitará a Magallanes el mismo día a las 12:30 horas.