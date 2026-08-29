Santiago Wanderers remontó ante Magallanes y quedó como único líder en el Ascenso

Santiago Wanderers logró una agónica remontada y se impuso por 2-1 ante Magallanes en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, quedando como líder exclusivo en la Liga de Ascenso.

El cuadro caturro impuso un ritmo intenso desde el inicio y además de un cabezazo de Joaquín Silva que pasó cerca del pórtico (11'), se encontró con un penal que ilusionó a todos en Playa Ancha (15'). Sin embargo, el árbitro anuló el cobro por instrucción del VAR.

La visita despertó en el inicio del complemento y tomó la delantera con una anotación de Bruno Liuzzi. Afortunadamente para el elenco verde, la tecnología volvió a hacerse presente detectando un offside del atacante carabelero, invalidando la conquista.

No obstante, el Manojito de Claveles tuvo su revancha en el tramo final del compromiso en los pies de Santiago Coronel (80'), quien recibió un pase hacia atrás y con un remate por bajo y ajustado al poste izquierdo, adelantó a la visita.

Pero el Decano del fútbol chileno no bajó los brazos y consiguió emparejar las cifras con un zapatazo de Jorge Luna (86') desde larga distancia, que puso el balón en un lugar imposible de alcanzar para el guardameta.

Y cuando ya no quedaba nada, Marcos Camarda (90+4') sentenció el triunfo que dejó al elenco porteño en lo más alto de la tabla con 41 puntos, tres por arriba de un Cobreloa que enfrenta el lunes a San Marcos de Arica.

Los albicelestes, en cambio, se estancaron en el tercer lugar con 35 unidades.

Santiago Wanderers se mantendrá en Valparaíso para recibir a Deportes Iquique desde las 18:00 horas del próximo viernes. Por su parte, Magallanes enfrentará a Unión San Felipe a contar de las 12:30 horas del sábado 5 de septiembre.