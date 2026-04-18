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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Unión San Felipe doblegó a Deportes Santa Cruz y logró su segundo triunfo en la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Uni Uni" escaló hasta el décimo lugar de la tabla.

Unión San Felipe doblegó a Deportes Santa Cruz y logró su segundo triunfo en la Liga de Ascenso
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Unión San Felipe doblegó y venció 3-1 a Deportes Santa Cruz en el Estadio Municipal "Joaquín Muñoz García" por la octava fecha y logró su segundo triunfo en la Liga de Ascenso.

Los goles del encuentro fueron anotados por Byron Guajardo (25'), Bairo Riveros (89') y Agustín Fontana (90+6) para el cuadro del Valle de la Aconcagua, mientras que Diego Arías de penal (45+1') marcó para los locales.

Con este resultado, Unión San Felipe escaló hasta el décimo lugar con nueve puntos, mientras que Deportes Santa Cruz quedó en el lugar 15 con tan solo seis unidades.

El siguiente partido del "Uni Uni" será de local ante Magallanes el sábado 25 de abril a las 12:30 horas, por su parte los albiazules visitarán a Unión Española el domingo 26 de abril a las 20:00 horas.

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